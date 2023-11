THQ Nordic показала 8 минут геймплея Alone in the Dark за двух героев — мир кошмаров, зага...

THQ Nordic показала 8 минут геймплея Alone in the Dark за двух героев — мир кошмаров, загадочные персонажи и жуткие монстрыС сентябрьского переноса о психологическом хорроре на выживание Alone in the Dark ничего слышно не было, однако с проектом всё хорошо: 8 ноября игра обзавелась продолжительным геймплейным роликом.