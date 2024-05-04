Фестиваль «Разлом» в клубе Sound

Фестиваль «Разлом» обещает стать одним из самых ярких музыкальных впечатлений весны в Петербурге. На одной клубной сцене соберутся музыканты, каждый из которых творит без оглядки на стереотипы и прокладывает собственный путь.
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