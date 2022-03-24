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В АПЛ не разрешили подписывать игроков российских и украинских клубов на оставшуюся часть сезона

Английским клубам не разрешили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины. Несмотря на разрешение ФИФА, АПЛ не позволила своим клубам регистрировать футболистов из РПЛ и УПЛ до конца текущего сезона, вне стандартных трансферных окон, сообщает The Times.

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