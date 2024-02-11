Олимпийская чемпионка Загитова заявила о запуске шоу на YouTube

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в эфире клубного ТВ хоккейного клуба СКА рассказала, что в скором времени запустит собственное шоу на YouTube, однако подробностями делиться не стала.
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