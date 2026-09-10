Трамп пообещал выплатить по 5000 долларов американцам при победе республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину страны по пять тысяч долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов.
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