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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула подвела итоги лета: «Я точно рада тому, как складывается этот сезон»

Джессика Пегула подвела итоги американской серии. На US Open третья ракетка мира дошла до полуфинала, где уступила Арине Соболенко (5:7, 2:6).

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