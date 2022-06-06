Несколько улиц в Уссурийске 7 июня останутся без воды

Несколько улиц в Уссурийске 7 июня останутся без воды

Сегодня, 7 июня, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды планируется с 9.

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