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The Moscow Post

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Совет Федерации рассмотрит вопрос о новых назначениях на должность руководителей 14 мая 

Совет Федерации рассмотрит вопрос о новых назначениях на должность руководителей 14 мая 

Стало известно, что вопрос о назначении предложенных Президентом России Владимиром Путиным кандидатур на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств будет рассмотрен на заседании Совфеда уже завтра, передает корреспондент The Moscow Post.

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