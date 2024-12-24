ЦБ РФ: снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

Снижение ключевой ставки в России сейчас опасно, поскольку в условиях дефицита ресурсов, включая рабочую силу, дешевые кредиты, даже направленные на инвестиции, приведут к росту издержек, в том числе зарплат, и, как следствие, к ускорению инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Государственной думы Дениса Парфенова.