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ЦБ РФ: снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

ЦБ РФ: снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

Снижение ключевой ставки в России сейчас опасно, поскольку в условиях дефицита ресурсов, включая рабочую силу, дешевые кредиты, даже направленные на инвестиции, приведут к росту издержек, в том числе зарплат, и, как следствие, к ускорению инфляции, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Государственной думы Дениса Парфенова.

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