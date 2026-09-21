США возвращаются на Днестр

Софья Русу. Новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофер Смит с первых дней мандата взял высокий темп.
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