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В Петербурге пьяный мужчина после ссоры с женой свесил сына-инвалида за ноги из окна на 10 этаже

В Петербурге пьяный мужчина после ссоры с женой свесил сына-инвалида за ноги из окна на 10 этаже

В разгар бытовой ссоры с 43-летней супругой мужчина пригрозил, что убьет их ребенка. Недолго думая, горе-отец вытащил на подоконник мальчика, который с детства имеет инвалидность по зрению, и, схватив его за ноги, удерживал над 30-метровой высотой.

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