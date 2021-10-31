В Петербурге пьяный мужчина после ссоры с женой свесил сына-инвалида за ноги из окна на 10 этаже

В разгар бытовой ссоры с 43-летней супругой мужчина пригрозил, что убьет их ребенка. Недолго думая, горе-отец вытащил на подоконник мальчика, который с детства имеет инвалидность по зрению, и, схватив его за ноги, удерживал над 30-метровой высотой.