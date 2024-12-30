В ДНР во время приостановки комендантского часа усилят патрулирование

Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики обеспечит усиленное патрулирование на ее территории во время приостановки действия комендантского часа по случаю новогодних праздников, 30 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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