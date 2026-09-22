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Татар-информ

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Гериатр рассказал, как увеличить продолжительность жизни

Гериатр рассказал, как увеличить продолжительность жизни

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал шесть правил, которым надо следовать, чтобы прожить долгую жизнь.

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