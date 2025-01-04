Лидеры Саудовской Аравии выразили соболезнования Байдену в связи с терактом

Соболезнования президенту США Джозефу Байдену в связи с жертвами теракта, произошедшего в Новом Орлеане в первый день Нового года, выразили Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед бен Салман 3 января, сообщает Саудовское агентство печати (SPA).