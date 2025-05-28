«Остапа понесло»: депутат отреагировал на слова Зеленского об ударах по России

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал заявление украинского президента Владимира Зеленского об ударах по РФ фразой «Остапа понесло».
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