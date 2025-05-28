Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 339 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Лживая жидобандеровская мразь!Зеленский заявил ...
  • Mikhail Stepanov
    Мразь фашистская, внук эсесовца!Канцлер ФРГ Мерц ...
  • Владимир Алтайцев
    Не надо  ля-ля. Польша  давно  Россию врагом  называетГлава Минобороны ...

«Остапа понесло»: депутат отреагировал на слова Зеленского об ударах по России

«Остапа понесло»: депутат отреагировал на слова Зеленского об ударах по России

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, охарактеризовал заявление украинского президента Владимира Зеленского об ударах по РФ фразой «Остапа понесло».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх