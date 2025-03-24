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Царьград

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Отток туристов: русские выбирают Египет и Таиланд вместо Турции

Отток туристов: русские выбирают Египет и Таиланд вместо Турции

Турпоток русских в Турцию сократился на 13% зимой 2024-2025 годов. Основное снижение наблюдалось в феврале — 17,5%.

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