Власти Индии ужесточили правила выхода ученых из космической отрасли

Правила добровольного выхода на пенсию и увольнения ученых из ключевых космических программ ужесточил Департамент по делам космоса (DoS) Индии на фоне массовых увольнений, 16 июля сообщает Times of India.
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