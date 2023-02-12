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«Приятно, когда главный тренер сборной разбирается в футболе». Будаков – о вызове в сборную Медиалиги

Александр Будаков прокомментировал вызов в сборную Медиалиги. «Приятно, когда главный тренер сборной Медиалиги разбирается в футболе!!!!! С большим удовольствием поеду на первую тренировку!!!!!!!! », – написал голкипер «Бей Беги».

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