Intel случайно подтвердила подготовку процессоров Nova Lake для ПК и ноутбу...

Intel случайно подтвердила подготовку процессоров Nova Lake для ПК и ноутбуковКомпания Intel опубликовала краткий обзор технологии Intel Time Coordinated Computing (TCC), используемой в её процессорах для повышения производительности.
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