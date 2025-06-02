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**Intel случайно подтвердила подготовку процессоров Nova Lake для ПК и ноутбу...

Intel случайно подтвердила подготовку процессоров Nova Lake для ПК и ноутбуковКомпания Intel опубликовала краткий обзор технологии Intel Time Coordinated Computing (TCC), используемой в её процессорах для повышения производительности.

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