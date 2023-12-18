Запад хочет вынудить Украину заморозить конфликт и выдать это за победу

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Некоторые из союзников Украины тайно обсуждают, что киевским властям следует согласиться на «заморозку конфликта» и выставить это в качестве своей победы, сообщает Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника.
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