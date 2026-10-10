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Царьград

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Поисковики ищут 70-летнюю женщину среди тигров и медведей

Поисковики ищут 70-летнюю женщину среди тигров и медведей

В Амурской области ведутся поиски пропавшей 70-летней женщины. Пожилая дама исчезла в районе Архара, где обитают медведи и тигры.

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