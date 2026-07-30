Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится

Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится

Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится Андрей Суздальцев: «Ереван затеял с Москвой и ЕС двойную торговую игру, которая сильно напоминает спекуляцию» Ирина Мишина Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Суздальцев Борис Шмелев В ЕС, похоже, уже начали предъявлять права собственности на Армению.

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