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RT Russia

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RT рассказал, как выглядит «математика» российского проката

RT рассказал, как выглядит «математика» российского проката

RT изучил рынок российского проката и выяснил всю «математику финансов» в этой отрасли. В настоящий момент в России экономия средств на производстве большого кино — одна из главных задач индустрии.

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