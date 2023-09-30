В Якутии обсудили «закон о навозе»

Разъяснения по «закону о навозе» дал руководитель департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства Минсельхоза Якутии Николай Питимко 30 сентября на своей странице в соцсети Вконтакте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии