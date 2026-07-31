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Иванова в образе невесты и серьезный Тимати: первые кадры с крещения дочки пары

Иванова в образе невесты и серьезный Тимати: первые кадры с крещения дочки пары

Молодые родители поделились новостью о важном событии в семье. Валентина Иванова с дочкой Социальные сетиВозлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова впервые показала кадры с крещения их общей дочери Эммы.

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