Грузоперевозки между Россией и Казахстаном показывают стабильную динамику. Как сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов на форуме New Silk Way в Астане, за девять месяцев 2026 года объем перевезенных грузов достиг почти 72 млн тонн, что на 3,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.