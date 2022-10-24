В Пакистане оценили развитие энергетического потенциала КПЭК

В рамках реализации Китайско-пакистанского экономического коридора в Пакистане реализованы 11 энергетических проектов общей мощностью около 6,4 гигаватта, 24 октября сообщило агентство Daily News со ссылкой на собственные источники в правительстве.
В рамках реализации Китайско-пакистанского экономического коридора в Пакистане реализованы 11 энергетических проектов общей мощностью около 6,4 гигаватта, 24 октября сообщило агентство Daily News со ссылкой на собственные источники в правительстве.
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