Жителей Приморья предупредили об угрозе затопления

Согласно данным Примгидромета, в связи с наступлением дождевого паводка и резким подъемом уровня воды ожидается достижение критических показателей на нескольких реках Приморского края, сообщает PRIMPREESS.
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