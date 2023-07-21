Ковальчук столкнулась с неприятными «побочками» родов: это опасно?

Певица Юлия Ковальчук рассказала о своем восстановлении после рождения второй дочери. Только недавно возлюбленные объявили о появлении на свет второй наследницы, чем сильно удивили общественность, так как тщательно скрывали беременность певицы.
Певица Юлия Ковальчук рассказала о своем восстановлении после рождения второй дочери. Только недавно возлюбленные объявили о появлении на свет второй наследницы, чем сильно удивили общественность, так как тщательно скрывали беременность певицы.
Свежие комментарии