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Ковальчук столкнулась с неприятными «побочками» родов: это опасно?

Ковальчук столкнулась с неприятными «побочками» родов: это опасно?

Певица Юлия Ковальчук рассказала о своем восстановлении после рождения второй дочери. Только недавно возлюбленные объявили о появлении на свет второй наследницы, чем сильно удивили общественность, так как тщательно скрывали беременность певицы.

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