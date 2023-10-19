Бои за балку Журавка: Как «Черная мамба» разгромила врага под Макеевкой

Жовто-блакитные эксперты уже увидели скорый драп ВСУ за реки Оскол и Жеребец Александр Ситников На фото: уничтоженная экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевая бронированная техника ВСУ (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Пресс-служба нашей группировки «Центр» сообщила, что на Краснолиманском направлении российские войска во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики.