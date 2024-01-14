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Галкин и Сердючка поплатились за антироссийские высказывания в Дубае

Галкин и Сердючка поплатились за антироссийские высказывания в Дубае

Галкин получил штраф в 100 тыс. дирхам, а Сердючке навсегда закрыли въезд в ОАЭ.Уехавший из РФ после начала СВО шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) получил штраф в 100 тысяч дирхам (больше 2 млн рублей), а украинскому певцу Андрею Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) навсегда закрыли въезд в ОАЭ.

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