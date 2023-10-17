В миграционной политике Россия наступает на те же грабли, что и ЕС Вера Жердева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Современная миграционная политика ЕС может привести Европу к гражданской войне — такой печальный для Старого Света прогноз сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети.
Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
От мигрантов надо избавляться...! ОБЯЗАТЕЛЬНО..! ИНАЧЕ.....ПОТЕРЯЕМ РОССИЮ..!!!!
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16 час.
Игорь Василевский
Они, эти грошики, уже расписаны по именным кабинетам.
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12 час.
Юрий Рязанов
Олигархи намерены заселить мигрантами наши земли , если бы они жили на заработке , но их вешают на нашу шею , в результате теряется вся заинтересованность работать и от безделья сбиваются в этнические банды и угнетают русских людей. да еще и осуществляют контроль , чтобы банды не судили , наши люди никому не нужны , они у себя на родине втихую расправляются .
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3 час.
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