Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
От мигрантов надо избавляться...!  ОБЯЗАТЕЛЬНО..! ИНАЧЕ.....ПОТЕРЯЕМ РОССИЮ..!!!!
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16 час.
Игорь Василевский
Они, эти грошики, уже расписаны по именным кабинетам.
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12 час.
Юрий Рязанов
Олигархи намерены заселить мигрантами  наши земли , если бы они жили на заработке , но их вешают на нашу шею , в результате теряется вся заинтересованность работать и от безделья сбиваются в этнические банды и угнетают русских людей. да еще и осуществляют контроль , чтобы банды не судили , наши люди никому не нужны , они у себя на родине втихую расправляются .
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3 час.

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