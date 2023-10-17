Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

Юрий Рязанов

Олигархи намерены заселить мигрантами наши земли , если бы они жили на заработке , но их вешают на нашу шею , в результате теряется вся заинтересованность работать и от безделья сбиваются в этнические банды и угнетают русских людей. да еще и осуществляют контроль , чтобы банды не судили , наши люди никому не нужны , они у себя на родине втихую расправляются .