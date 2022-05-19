Джейк Салліван відповідає на запитання під час брифінгу для ЗМІ у Білому домі, 18 травня 2022 р. Білий дім: Пхеньян може провести ракетні або ядерні випробування під час візиту Байдену до Азії У Білому домі також повідомили, що президент США не відвідуватиме демілітаризовану зону (ДМЗ), яка розділяє Північну та Південну Корею, під час свого […] Сообщение Білий дім: Пхеньян може провести ракетні чи ядерні випробування під час візиту Байдену до Азії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.