Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности

День очередных выборов президента США неумолимо приближается. Причем, чем меньше остается времени до заветной даты, тем больше американское общество и элиты испытывают некое подобие когнитивного диссонанса.
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