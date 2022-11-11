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«Лейкерс» жаждут заполучить Брэдли Била

Звездным игроком, которого «Лейкерс» жаждут заполучить, является атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

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