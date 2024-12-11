В Ямало-Ненецком автономном округе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже товара из помещения маркетплейса

В сентябре 2024 года в отделение полиции по п. Уренгой ОМВД России «Пуровский» обратилась представитель интернет-магазина с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, похитившее товарно-материальные ценности из помещения пункта выдачи, на сумму более 430 тыс.