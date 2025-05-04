Русскому мальчику на Бали угрожала опасная операция: как русские врачи спасли его по телефону Юлия ЧелкановаОперация по извлечению денег из карманов туристов на Бали стала настоящим испытанием для семьи известного фитнес-блогера Марины Беловой.
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