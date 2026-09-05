Заброшенное здание дважды горело на Каширина в Рязани

На улице Каширина в Рязани горело заброшенное здание. Первый вызов поступил 3 сентября в 18:20. Огонь повредил строение на площади 50 квадратных метров.
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