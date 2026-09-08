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Газета.ру

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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу показала фигуру после родов

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу показала фигуру после родов

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу похвасталась своей фигурой через две недели после родов.

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