Ремонтные работы повлияют на расписание поездов D2 от «Стрешнево»

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на станции Люблино-Сортировочное 11-12 октября 2024 года изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2.
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