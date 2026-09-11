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Антифашист

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Житель Ярославля получил 14 лет лишения свободы за съемку могил российских военнослужащих

Житель Ярославля получил 14 лет лишения свободы за съемку могил российских военнослужащих

В России вынесен первый приговор за съемку могил военнослужащих: Ярославский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Николая Щербакова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

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