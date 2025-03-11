В облцентре приступят к проектированию межвузовского кампуса

Губернатор: «Он станет движущей силой в раскрытии потенциала Смоленской области. Сейчас готовимся к запуску проектирования» Глава региона Василий Анохин, встретившись сегодня в Москве с гендиректором компании «Единый заказчик в сфере строительства» Кареном Оганесяном, «сверил часы» по одному из главных проектов правительства субъекта – строительству межвузовского кампуса в Смоленске.
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