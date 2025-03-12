Как мы придумали термин «гольфины»

В 2011-м, когда история проекта bracatus только начиналась, а итальянские бренды каждый сезон удивляли чем-то необыкновенным, мы придумали термин «гольфины», потому как надо было локализовывать зарубежные наименования новинок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)