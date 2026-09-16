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Царьград

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Марк Рютте: Европа и Канада инвестируют $258 млрд в НАТО

Марк Рютте: Европа и Канада инвестируют $258 млрд в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа и Канада намерены вложить дополнительно $258 млрд в оборону в 2025-2026 годах.

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