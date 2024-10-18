Российские военные уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
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