Тысячи протестующих собираются в центре Белграда, на зданиях засели снайперы: что происходит в столице Сербии

В столице Сербии Белграде 15 марта проходят антиправительственные протесты. Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции собрались в центре города, требуя отставки президента Александра Вучича и его правительства.
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