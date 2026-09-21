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Калифорния ввела штраф за скрытую политическую рекламу у блогеров

Калифорния ввела штраф за скрытую политическую рекламу у блогеров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон AB 1130, который ужесточает требования к раскрытию информации для блогеров, получающих деньги за публикации на политические темы.

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