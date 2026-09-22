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За неделю ОРВИ заболели более 33 тысяч свердловчан

За неделю ОРВИ заболели более 33 тысяч свердловчан

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 33,2 тысячи новых случаев, что выше уровня предыдущей недели на 16,4%, но ниже среднего многолетнего уровня на 23,4%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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