За неделю ОРВИ заболели более 33 тысяч свердловчан

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 33,2 тысячи новых случаев, что выше уровня предыдущей недели на 16,4%, но ниже среднего многолетнего уровня на 23,4%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.