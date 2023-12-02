«Мы не достигли желаемого». Зеленский признал неудачу контрнаступления, но заявил, что Украина не отступает

Автор фото, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Associated Press, что война с Россией перешла на новый этап, и признал, что ВСУ не смогли достичь запланированных целей во время летнего контрнаступления.
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