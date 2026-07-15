Минобороны: за сутки ликвидировано 558 БПЛА и четыре катера ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе специальной военной операции, в которой заявило о ликвидации за сутки российскими средствами противовоздушной обороны 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежавших украинской стороне.
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